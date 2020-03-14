Мода/Шоппинг

Ни один век исследователи выявляли закономерности развития моды. Одни из них отрицали существование четких ритмов, другие предпринимали попытки точно определить скорость смены и период возвращения модных стандартов в моду. Интересное исследование провела американка А.Янг относительно колебаний модной формы женской юбки. В результате ее исследования периоды повторения формы составляют 36 лет, а полный цикл смены все трёх типов — 100лет.

Если раньше мода на одну вещь держалась 50 – 100 лет, изменялись лишь элементы декора, формы, ткани, аксессуары, то цикл современной моды существенно сократился. Влияние новых технологий и массового рынка привели к тому, что разные стили существуют в одном историческом периоде, не успевают сменять друг друга, а порой и смешиваются между собой.

Всеми любимый свитшот в начале XX века был создан владельцем текстильной фабрике в Алабаме. Новая вещь быстро обрела популярность среди спортивных команд. В XXI веке удобные кофты перестали быть исключительно спортивной одеждой и появились в коллекциях российских дизайнеров.

Неизменным атрибутом женского гардероба начала XX века стали объемные воланы. Очередное их триумфальное возвращение состоялось в минувшем сезоне. Сегодня российские дизайнеры предлагают множество вариантов платьев, блуз и даже пальто, рукава которых украшены объемными оборками.

Открытием военного периода стал популярный стиль милитари. Верхняя одежда, к которой не стихает интерес дизайнеров несколько сезонов остается полюбившийся всем тренчкот.

Триумфальное возвращение вещей может повторяться снова и снова. Кюлоты опять на вершине модны как в 40-х и начале 90-х годов.

В начале 50-х годов в Великобритании зарождается субкультура “Teddy Boys”. Характерными чертами их стиля стали ботинки на толстой резиновой подошве, которые очень популярны у современных модниц. Приобрести такую обувь можно у российского бренда Ralf Ringer.

Развитие моды можно рассматривать с позиции сменяющих друг друга сильного и слабого периода. Судя по тому, что мир сейчас проживает экономический и политический кризисы, без сомнений мы живем в грубый (сильный) период, характеризующийся простыми удобными силуэтами, натуральной цветовой палитрой, строгостью линий.

Сегодня можно предполагать, что по мере выхода из экономического кризиса в моду вернется, подчеркнуто женственный стиль и широкая градация оттенков.

Метаморфозы моды очень тонко раскрывает афоризм: «Прежняя мода через пять лет кажется безобразной, через двадцать – забавной, а через пятьдесят – очаровательной», поэтому не стоит выбрасывать сундук с вещами — мода циклична.

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