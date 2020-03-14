Автомагистраль

Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113, строительство которой ведется с 2014 года, входит в число приоритетных государственных инфраструктурных проектов и должно стать ключевым звеном транспортной системы Московского региона и Центрального федерального округа. Кольцевая трасса скоростной автомагистрали общей длиной 339 км пройдет в обход крупных населенных пунктов по территории Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии 50 км от МКАД и соединит основные вылетные магистрали — Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе. Весь проект строительства А-113 разделен на четыре пусковых комплекса (этапа).

Проектной документацией, получившей с учетом корректировок положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено переустройство трассы Кольцевого газопровода Московской области, включая участок его первой нитки — газопровода «КС Ногинск — КС Воскресенск» (КГМО-1) протяженностью 990 м и участок второй нитки (КГМО-2) протяженностью 930 м. Максимальное рабочее давление газа на проектируемых участках — 5,4 МПа. Работы пройдут в рамках подготовки территории строительства четвертого пускового комплекса автомагистрали А-113.

В городском округе Электросталь Московской области, в месте пересечения трассы ЦКАД с магистральными газопроводами, наряду с переукладкой труб диаметром 1200 м в коридоре газопроводов планируется также переустройство магистрального кабеля, волоконно-оптических линий связи и вдольтрассовой высоковольтной линии ВЛ-10 кВ. Также здесь обустроят электрохимическую защиту трубопроводов и кожухов от подземной коррозии, установят предупредительные щиты и дорожные знаки на пересечении магистральных газопроводов высокого давления с Центральной кольцевой автодорогой.

Финансирование работ будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Застройщик — Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»).

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