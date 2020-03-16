Будем здоровы

Процессы старения начинаются гораздо раньше так называемого пожилого возраста. Первые изменения в организме наблюдаются уже после 35 лет! Начинает постепенно снижаться обмен веществ, замедляется иммунная система, ухудшаются репродуктивная и восстановительные функции организма, и т.д. К пенсионному возрасту объем изменений уже очевиден и непосредственно влияет на качество жизни человека.

Однако врачи заметили, что все самые распространенные заболевания у пожилых людей непосредственно связаны с их питанием! А значит, несмотря на возрастные изменения, улучшить и поддерживать свое здоровье можно! «Говоря об основных заболеваниях старшего поколения, мы имеем ввиду, прежде всего, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертонию», - рассказывает Ольга Викторовна. «А правильное питание – это как раз активная профилактика указанных заболеваний! И это абсолютно в наших руках!»

Остановимся подробнее на питании для профилактики каждого из заболеваний. Инфаркты и инсульты напрямую связаны с холестериновыми бляшками. Но сам по себе холестерин полезен – это строительный элемент клеточных мембран,основа для выработки витамина D и т.д. Поэтому для профилактики бляшек обращать внимание нужно на количество потребляемого холестерина. Считается,

что в сутки с пищей в организм его должно поступать не более 300 грамм . Это один яичный желток, или 120 грамм масла, или 80 грамм телячьей печени. Также холестерина много в субпродуктах - в сердце, печени, в икре. Эти продукты должны быть ограничены и под строгим контролем. Снизить уровень холестерина в крови можно, употребляя в пищу льняное масло (на сегодняшний день считается самым полезным), и другие растительные масла, рыбий жир (содержится в скумбрии, сельди), овсяные отруби и пектины (крупы, хлеб), сою,чеснок.

Интересно? Целиком лекцию и рекомендации по питанию для профилактики

других заболеваний смотрите на сайте «Школы здорового питания».

Проект реализуется в рамках гранта «Москва – добрый город».

.