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Московская сцена
Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам
Россияне во время самоизоляции или карантина из-за коронавируса смогут бесплатно смотреть кино. Как сообщают РИА Новости, свой контент уже разблокировали все крупные онлайн-кинотеатры страны..
Первым такую акцию еще 15 марта запустил Premier. Теперь на такой шаг пошли и другие ресурсы — Okko, Ivi, «КиноПоиск HD» и more.tv.
В Okko теперь работает чат-бот, который и выдает промокод на 14 дней. Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля. На месяц стал бесплатным онлайн-сервис more.tv.
Предложениями онлайн-кинотеатров могут воспользоваться все, у кого нет действующей подписки, отмечает агентство.
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