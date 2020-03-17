Московская сцена

Первым такую акцию еще 15 марта запустил Premier. Теперь на такой шаг пошли и другие ресурсы — Okko, Ivi, «КиноПоиск HD» и more.tv.

В Okko теперь работает чат-бот, который и выдает промокод на 14 дней. Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля. На месяц стал бесплатным онлайн-сервис more.tv.

Предложениями онлайн-кинотеатров могут воспользоваться все, у кого нет действующей подписки, отмечает агентство.

.