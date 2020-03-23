Экспозиция включает в себя 12 тематических пространств, каждое из которых соответствует определенному периоду мировой и российской истории. В залах можно узнать о культуре и жизни евреев, побывать в одесском кафе или на местечковом базаре, изучить биографии Михаила Ромма и других известных людей.

Проведет экскурсию Алексей Клинчин, сотрудник экскурсионного отдела Еврейского музея и центра толерантности, специалист по восточноевропейскому еврейству.

Смотрите трансляцию 23 марта в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн.

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