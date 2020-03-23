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Московская жизнь

Москва онлайн покажет жизнь и быт русских евреев.

Москва онлайн покажет жизнь и быт русских евреев.

23 марта 2020г., 14:00

23 марта Москва онлайн покажет вам трансляцию экскурсии по постоянной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности.

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Экспозиция включает в себя 12 тематических пространств, каждое из которых соответствует определенному периоду мировой и российской истории. В залах можно узнать о культуре и жизни евреев, побывать в одесском кафе или на местечковом базаре, изучить биографии Михаила Ромма и других известных людей.

Проведет экскурсию Алексей Клинчин, сотрудник экскурсионного отдела Еврейского музея и центра толерантности, специалист по восточноевропейскому еврейству.

Смотрите трансляцию 23 марта в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн.

Напоминаем, что «Москва онлайн» – это развлекательный проект, позволяющий увидеть в прямом эфире концерты, шоу, выставки, перформансы, флешмобы, фестивали, соревнования и другие мероприятия.

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