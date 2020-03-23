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Автомагистраль

Для фиксации использования водителями телефона будут установлены камеры

Для фиксации использования водителями телефона будут установлены камеры

23 марта 2020г., 15:18

 ГИБДД начнет устанавливать камеры, фиксирующие использование водителем мобильного телефона за рулем, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заместителя начальника ГИБДД России Александра Быкова.

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Отмечается, что программное обеспечение работает на основе нейросети, которая сможет определять, держит ли водитель телефон у уха, а также пристегнут ли он. В случае регистрации нарушения автовладелец получит штраф по электронной почте.

"Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания ", — отметил Быков.

После всех этапов испытаний программу протестируют в Москве. Как отметил Быков, массовое внедрение нововведения пока не планируется.

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Москва-Инфо
   