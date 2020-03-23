Автомагистраль
Для фиксации использования водителями телефона будут установлены камеры
ГИБДД начнет устанавливать камеры, фиксирующие использование водителем мобильного телефона за рулем, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заместителя начальника ГИБДД России Александра Быкова..
Отмечается, что программное обеспечение работает на основе нейросети, которая сможет определять, держит ли водитель телефон у уха, а также пристегнут ли он. В случае регистрации нарушения автовладелец получит штраф по электронной почте.
"Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания ", — отметил Быков.
После всех этапов испытаний программу протестируют в Москве. Как отметил Быков, массовое внедрение нововведения пока не планируется..
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