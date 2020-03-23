Будем здоровы

"В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса... Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу", - пишет Собянин.

По его словам, если даже для самих молодых людей это не так опасно, "то, получив порцию вируса, они могут "наградить" им своих родителей, бабушек и дедушек".

"Транспортное приложение Социальной карты москвича у школьников будет временно заблокировано, а уплаченные за проезд деньги – перенесены на более поздний срок", - сообщил Собянин.

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