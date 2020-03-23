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Личный бюджет

Собянин запретил отключать связь пожилым москвичам при нулевом балансе

Собянин запретил отключать связь пожилым москвичам при нулевом балансе

23 марта 2020г., 15:21

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал операторов связи не отключать телефон и интернет при нулевом балансе у пожилых москвичей.

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Ранее Собянин заявил, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля из-за коронавируса обязаны соблюдать домашний режим.

"Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей", - сообщил мэр в своём блоге.

Собянин также временно отменил взимание пени и штрафов у пожилых за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

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Москва-Инфо
   