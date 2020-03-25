Происшествия

"В районе дома 5, корпус 1 по улице Давыдковская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в своего оппонента, по предварительным данным, из травматического пистолета, после чего скрылся", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

По сообщению пресс-службы, в настоящее время пострадавшего осматривают медики, стрелявшего разыскивают.

Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ узнали детали убийства семьи на юго-западе Москвы.

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