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Происшествия

На западе Москвы была стрельба, есть пострадавший

На западе Москвы была стрельба, есть пострадавший

25 марта 2020г., 14:59

В Москве в районе Фили-Давыдково произошел конфликт, перешедший в стрельбу: в результате инцидента есть один пострадавший, передает "Москва 24".

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"В районе дома 5, корпус 1 по улице Давыдковская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в своего оппонента, по предварительным данным, из травматического пистолета, после чего скрылся", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

По сообщению пресс-службы, в настоящее время пострадавшего осматривают медики, стрелявшего разыскивают.

Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ узнали детали убийства семьи на юго-западе Москвы.

 

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Москва-Инфо
   