Здесь интересно

— Мины, мины, мины! Вот идешь — судно перед тобой. Бух! И его нет.

Воспоминания речников-волжан о событиях Великой Отечественной записал самарский журналист и краевед Владимир Казарин еще 1983 году. С тех пор они бережно хранились в его фонотеке на километрах магнитной пленки. Людей, с которыми он говорил, давно нет в живых, но голоса и истории, неизвестные широкому кругу, звучат до сих пор. На этих уникальных архивных аудозаписях и основан документальный фильм «Влга в огне». Картина посвящена подвигу советских речников в годы Великой Отечественной и приурочена к 75-летию Победы.

Сейчас киностудия «Самарафильм» уже завершает подготовку ленты к прокату: ведется работа со звуком, создаются визуальные эффекты и прочее. Премьера картины пройдет 9 мая года в Доме офицеров самарского гарнизона.

Во время войны Волга была важнейшей транспортной магистралью – советские пароходы и баржи шли и доставляли топливо и боеприпасы для Красной армии. Немецкая авиация сбрасывала в реку морские мины, атакам подвергались даже санитарные суда, сама река полыхала огнем. В 1942 году, когда началась битва за Сталинград, всего за несколько месяцев на Нижней Волге затонуло больше 350 судов — сотни речников погибли вместе с семьями. Фильм «Волга в огне» станет данью памяти тем людям, чьи жизни так трагически оборвались.

За создание картины о речниках-волжанах взялись сценарист и продюсер Олег Ракшин и режиссер Галина Щерба. Работа оказалась нелегкой. Впервые в самарском кинематографе специально для фильма проводили подводные съёмки — ведущему оператору-дайверу России Григорию Яблочникову вместе со своим ассистентом Валерием Чуфаровым пришлось спуститься на дно Волги к затонувшему пароходу и отснять необходимые кадры. Помимо современных съемок в киноленте использована кинохроника из фондов Государственного архива кинофотодокументов, Госфильмофонда и частных коллекций. Музыку к фильму написал композитор Василий Тонковидов, известный зрителям и слушателям по картине «Жизнь и судьба» Сергея Урсуляка.

Одной из главных сложностей стало отсутствие финансирования. Но на помощь создателям фильма пришли простые люди. Часть средств собрали на краудфандинговой платформе «Планета», другая часть состояла из пожертвований. Также финансовую помощь киноленте оказала Средневолжская газовая компания.

— Сейчас запускается процесс оформления документации для получения прокатного удостоверения, — рассказывает Олег Ракшин. – Надеюсь, что зрители увидят фильм «Волга в огне» в кинотеатрах, но из-за известных проблем, может случиться так, что полноценного проката не получится. В таком случае, показ пройдёт в онлайн-кинотеатре студии «Самарафильм».

Напомним, что праздничный показ документального фильма «Волга в огне» состоится 9 мая 2020 года в Доме офицеров самарского гарнизона в 18:00. Стоимость билета 190 рублей.

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