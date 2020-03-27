Будем здоровы

"Из-за угрозы распространения коронавируса многие жители столицы переведены на удаленную работу или не могут выходить из дома. Городские онлайн-сервисы на портале mos.ru и мобильные приложения позволят горожанам вовремя передавать показания счетчиков, не задерживать оплату коммунальных услуг и телефона, а также решать другие вопросы", — поясняется на портале.

Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно, получив единый платежный документ (ЕПД) на портале. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте, указать адрес квартиры и код плательщика, который есть в квитанции. Кроме того, для москвичей доступен сервис "Мои платежи", в котором можно погасить штраф за нарушение ПДД и судебные задолженности, пополнить баланс телефона или оплатить интернет.

Для пользователей смартфонов также доступны городские мобильные приложения госуслуг. Кроме того, у горожан есть возможность передавать показания счетчиков на портале mos.ru или в приложении со смартфона.

В мэрии отмечают, что москвичи могут разрешить вопросы, связанные с содержанием подъездов и многоквартирных домов, через сервис "Единый диспетчерский центр" или оставив заявку в мобильном приложении. При этом обращение будет принято в работу в течение нескольких минут.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в РФ с 30 марта по 3 апреля с сохранением за работниками заработной платы.

Путин ранее сообщил, что все социальные льготы, включая субсидии по ЖКХ, будут продлеваться без предоставления дополнительных документов ближайшие шесть месяцев. "Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку", — сказал Путин в ходе видеообращения к россиянам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля из-за коронавируса обязаны соблюдать домашний режим.

Распространение нового коронавируса Covid-19 началось в конце прошлого года из китайского города Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в

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