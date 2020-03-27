Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ). Всего открыты шесть станций, сообщает агентство городских новостей «Москва».



Так, мэр столицы открыл четыре станции второго участка Некрасовской линии — «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Еще две станции — «Авиамоторная» и «Лефортово» — с 27 марта будут входить в состав этой ветки, однако затем будут включены в БКЛ, строительство которой по-прежнему ведется.



«Закончили строительство одной из крупнейших веток метро в Москве, 22 км, 10 станций от «Некрасовки» до «Лефортово». Запускали его в два этапа, сегодня запускаем второй и последний этап», — заявил Собянин. Он отметил, что новая ветка является важнейшей, так как она должна улучшить транспортную доступность около миллиона граждан и разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию на юго-востоке Москвы.



По словам Собянина, строительство Некрасовской линии осложнялось несколькими факторов. «Строительство ее было очень сложным: десятки переходов через магистрали, железнодорожные пути, линии метро, автодороги, целые пучки коммуникаций газо- и водопровода. Тем не менее, эта сложнейшая организационная, строительная и инженерная работа завершена», — сказал мэр.



Кроме того, как отметил мэр, помимо самой ветки, в Москве создали крупнейший в стране транспортно-пересадочный узел. Речь идет о станции «Нижегородская» Некрасовской линии, станции «Нижегородская» Московского центрального кольца (МЦК) и строящейся станции БКЛ, а также расположенной неподалеку станции «Карачарово» Горьковского направления. Все они расположены в пешей доступности от пересечения Рязанского проспекта и Северо-Восточной хорды, добавил Собянин. «Огромная связка различных коммуникаций. Она войдет в пятерку крупнейших европейских транспортно-пересадочных узлов; по количеству пересадок или линий транспорта она будет, скорее всего, второй в Европе после парижской», — уточнил он.



После к Некрасовской линии будет подключен участок БКЛ от «Лефортово» до «Электрозаводской».Первый участок Некрасовской линии длиной 7,9 км с четырьмя станциями («Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино») был открыт в июне 2019 года. Строительство второго участка было в основном завершено в декабре 2019 года. В начале этого года было завершено строительство примыкающего участка БКЛ от «Авиамоторной» до «Лефортово» длиной 2,7 км с одной станцией. С сегодняшнего дня поезда начали движение напрямую от «Лефортово» до «Некрасовки».



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