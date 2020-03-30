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Будем здоровы
Аналитики составили примерный путь распространения COVID-19 в России
Сообщество Open Data Science (ODS) создало модель распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 по России, сообщило РИА Новости.
Отмечается, что примерный алгоритм сформирован на основе данных о
перемещениях россиян на самолетах, поездах и автобусах,
предоставленных сервисом путешествий "Туту.ру"..
Как рассказали аналитики сервиса, главной особенностью России
является множество далеких городов и низкая плотность населения. При
составлении модели ключевыми деталями стали точные данные о
перемещении людей.
Специалисты собрали и полностью восстановили данные по
перемещениям на самолетах, поездах и автобусах и передал в Open
Data Science для анализа. Затем они приступили к рассмотрению двух
сценариев: сохранение трафика на традиционных значениях, с
тенденцией к ухудшению ситуации по коронавирусу, либо сокращение
трафика по стране до 10% от обычного.
Низкая плотность населения и разрозненное расположение населенных
пунктов в России являются преимуществами, отметили аналитики.
"Фактор неравномерности населения означает, что можно переменить
ход развития эпидемии, но для этого необходимо резко сократить
транспортное сообщение внутри России и при этом соблюдать режим
самоизоляции в городах", – уточнили специалисты.
По прогнозам ODS, ситуация с коронавирусом останется актуальной для
многих городов до сентября 2020 года. При этом сочетание мер по
приостановке транспортного сообщения и самоизоляция внутри
населенных пунктов сможет снизить темпы распространения болезни..
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