Будем здоровы

Как рассказали аналитики сервиса, главной особенностью России

является множество далеких городов и низкая плотность населения. При

составлении модели ключевыми деталями стали точные данные о

перемещении людей.

Специалисты собрали и полностью восстановили данные по

перемещениям на самолетах, поездах и автобусах и передал в Open

Data Science для анализа. Затем они приступили к рассмотрению двух

сценариев: сохранение трафика на традиционных значениях, с

тенденцией к ухудшению ситуации по коронавирусу, либо сокращение

трафика по стране до 10% от обычного.

Низкая плотность населения и разрозненное расположение населенных

пунктов в России являются преимуществами, отметили аналитики.

"Фактор неравномерности населения означает, что можно переменить

ход развития эпидемии, но для этого необходимо резко сократить

транспортное сообщение внутри России и при этом соблюдать режим

самоизоляции в городах", – уточнили специалисты.

По прогнозам ODS, ситуация с коронавирусом останется актуальной для

многих городов до сентября 2020 года. При этом сочетание мер по

приостановке транспортного сообщения и самоизоляция внутри

населенных пунктов сможет снизить темпы распространения болезни.

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