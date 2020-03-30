С сегодняшнего дня выходить из дома можно только для обращения за

экстренной медпомощью или в случае прямой угрозы жизни и здоровью.

Кроме того, разрешено выходить на работу, если есть соответствующая

обязанность, можно ходить за покупками в ближайший магазин или

аптеку, а также выгуливать собак в радиусе не более ста метров от

жилья. Допускается также выносить бытовой мусор.

специальное разрешение, которое будет выдаваться порядке, установленном столичными властями. При этом домашний режим не запрещает горожанам приезжать в город или уезжать из него. Власти пообещали "постепенно, но неуклонно" ужесточать контроль за соблюдением домашнего режима. Жителям Москвы, находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах, рекомендовано держать дистанцию от других людей не менее полутора метров. Предприятия торговли и другие организации, в частности, аптеки обязаны нанести для этого специальную разметку. Потерявшие работу из-за коронавируса москвичи будут автоматически получать компенсации в размере 19,5 тысячи рублей в месяц. Жителям столицы, которые с 30 марта по 3 апреля не разу не воспользуются наземным транспортом или метро, продлят срок действия проездных билетов. Приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц. Ранее в Москве и Московской области приостановили занятия в общеобразовательных учреждениях, а также учреждениях дополнительного образования. Кроме того, на время внеочередных каникул, объявленных Владимиром Путиным с 28 марта по 5 апреля, в столичном регионе прекратили свою деятельности бары, рестораны, клубы, непродовольственные магазины, некоторые банки, аптеки, салоны красоты, парикмахерские. В ближайшей перспективе для выхода из дома понадобится

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