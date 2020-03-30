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Политика
В Москве объявлен режим всеобщей самоизоляции
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы
независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра российской
столицы Сергея Собянина..
С сегодняшнего дня выходить из дома можно только для обращения за
экстренной медпомощью или в случае прямой угрозы жизни и здоровью.
Кроме того, разрешено выходить на работу, если есть соответствующая
обязанность, можно ходить за покупками в ближайший магазин или
аптеку, а также выгуливать собак в радиусе не более ста метров от
жилья. Допускается также выносить бытовой мусор.
В ближайшей перспективе для выхода из дома понадобится.
специальное разрешение, которое будет выдаваться порядке,
установленном столичными властями.
При этом домашний режим не запрещает горожанам приезжать в город
или уезжать из него. Власти пообещали "постепенно, но неуклонно"
ужесточать контроль за соблюдением домашнего режима.
Жителям Москвы, находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в
других общественных местах, рекомендовано держать дистанцию от
других людей не менее полутора метров.
Предприятия торговли и другие организации, в частности, аптеки
обязаны нанести для этого специальную разметку.
Потерявшие работу из-за коронавируса москвичи будут автоматически
получать компенсации в размере 19,5 тысячи рублей в месяц.
Жителям столицы, которые с 30 марта по 3 апреля не разу не
воспользуются наземным транспортом или метро, продлят срок
действия проездных билетов. Приостановленные студенческие и
школьные проездные будут продлены на месяц.
Ранее в Москве и Московской области приостановили занятия в
общеобразовательных учреждениях, а также учреждениях
дополнительного образования. Кроме того, на время внеочередных
каникул, объявленных Владимиром Путиным с 28 марта по 5 апреля, в
столичном регионе прекратили свою деятельности бары, рестораны,
клубы, непродовольственные магазины, некоторые банки, аптеки,
салоны красоты, парикмахерские.
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